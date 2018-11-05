FİNANS

TESK'ten enflasyon değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Enflasyonda asıl belirleyici kasım ve aralık ayları olacak" - "Bu aylarda mevsimsel olarak sezon sonu indirimlerinin yanı sıra hükümetin uygulamaya koyduğu vergi indirimleri enflasyonun düşmesini destekleyecek"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonda asıl belirleyicinin kasım ve aralık ayları olacağını belirterek, "Bu aylarda mevsimsel olarak sezon sonu indirimlerinin yanı sıra hükümetin uygulamaya koyduğu vergi indirimleri enflasyonun düşmesini destekleyecek." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, tüketici fiyatları ekimde aylık yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda artışın yüzde 25,24 olduğunu anımsattı.

Yüzde 25,24'lük artış oranının Haziran 2003'ten bugüne en yüksek yıllık artış olarak kayda geçtiğini aktaran Palandöken, "Enflasyonda asıl belirleyici kasım ve aralık ayları olacak. Bu aylarda mevsimsel olarak sezon sonu indirimlerinin yanı sıra hükümetin uygulamaya koyduğu vergi indirimleri enflasyonun düşmesini destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, otomotiv sektörü başta olmak üzere mobilya ve beyaz eşya ürünlerine getirilen ÖTV ve KDV indirimlerinin enflasyonun düşmesi için önem taşıdığını ancak yeterli olmadığını vurgulayarak, benzin ve motorine yapılan zamların A'dan Z'ye her ürünü etkileyerek enflasyonu artırdığına dikkati çekti.

Petrole zam yapılırken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "İndirimlerde daha hızlı hareket edilmeli. Şu an ulaştırma sektörümüz benzin ve motorinde acil indirim bekliyor. Çünkü her ürünün fiyatını etkileyen bu sektörde yapılan indirim enflasyonu frenler." ifadesini kullandı.

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Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)
Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)
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