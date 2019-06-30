FİNANS

TESK'ten "esnafa destek paketi" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için, bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına bir paket hazırlanmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için, bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi esnaf yararına bir paket hazırlanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, duyurulan ekonomi paketlerinde uzun süredir esnafla ilgili maddelerin yer almadığını savundu.

Sadece esnaf ve sanatkarlar için yeni bir destek paketi hazırlanması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Perakende yasasının güncellenmesi, can suyu kredisi, kara liste sorunu nedeniyle etkin bir sicil affı gibi konular başta olmak üzere, esnafımız destek paketine ihtiyaç duyuyor. Zor dönemlerden geçen esnafımızın en az zararla çıkabilmesi için bugüne kadar yapılan devlet destekli teşvikler ve ekonomi paketlerindeki gibi, esnaf yararına bir paket hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın ekonomik büyümeye olan katkısının önemine dikkati çekerek, bekledikleri yeni destek paketinin yalnızca esnafı değil ekonomik büyümeyi de olumlu etkileyeceğine işaret etti.

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Bendevi Palandöken esnaf tesk

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