FİNANS

TESK'ten esnafa faturalarda "avantaj" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 23.12.2018 12:38 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir, Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir. Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, elektrik, su, doğal gaz faturalarında farklı farklı kalemlerden alınan bedellerin esnafa ağır geldiğini vurguladı.

Esnafların, faturalardaki bedeller nedeniyle zorda kaldığına işaret eden Palandöken, özellikle elektrik faturalarında dağıtım bedeli, vergiler, TRT payı gibi kalemlerden esnafın muaf tutulmasını istedi.

Palandöken, sürekli artan zincir marketler, ödemeler, faturalar derken esnafın sıkıntılı bir süreç geçtiğine işaret ederek, "Esnafın yeni yıla umutla başlaması için elektrik, su ve doğal gaz faturalarında avantaj sağlanması gerekir, Esnafın korunması, ekonominin korunması demektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bendevi Palandöken esnaf tesk

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