TESK'ten esnafa kredi talebi

"Ardı ardına açılan zincir marketler ve AVM'lerle baş edemeyen esnafımızın birçok kalemde ödemek zorunda olduğu giderler var. Dükkan kirası, elektrik, su ve doğal gaz faturası, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve yanında çalışan işçinin maaşı derken esnafın maliyetleri fazla. Veresiye defteri kullanan çok sayıda esnafımız var, nakit sıkıntısı yüzünden maliyetleri karşılamakta güçlük çekiyor. Öte yandan büyük sermayeyle de mücadele edip yeni teknolojik gelişmelere de ayak uydurmaya çalışıyorlar. Böyle bir dönemde esnaf ve sanatkarlara can suyu kredisi vermenin tam zamanı. Esnafa verilen küçük çaplı kredilerin ekonomideki etkisi büyük oluyor."

