FİNANS

TESK'ten esnafa kredi talebi

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ekonomik dalgalanmadan en olumsuz etkilenen kesim esnaf" - "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafa sıfır faizli can suyu kredisinin en son 2008 yılında verildiğini hatırlattı. Ekonomik dalgalanmadan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu savunan Palandöken, "Esnafımız elektrik, su, doğal gaz faturalarında esnafa özel bir tarife olmaması, vergiler, zincir marketler gibi birçok konuyla baş etmeye çalışıyor. Özellikle şu dönemde bir can suyu kredisi esnafı büyük oranda rahatlatır. Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli. Yine devletimiz ve bankalar bu çağrıya kulak vermeli ve anayasamızda olduğu gibi esnafı korumaya yönelik girişimlerde bulunulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın krediye yönelik sorunlarından birinin de kara liste olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Kara liste nedeniyle esnaf krediye kolayca ulaşamıyor. Tüm bankaların uymak zorunda olacağı etkin bir sicil affı yasası çıkartılmalı. Çünkü mali sicilinden dolayı borcu olmayan esnafın kredi imkanlarından yararlanamaması haksızlık. 2019 yılı içinde hızla toparlanmaya çalışan ekonomimizin esnafın da büyümesine ihtiyacı var. Bu kredilerde 280 bini aşkın kadın esnafımıza da pozitif ayrıcalık sağlanmasının bu kalkınmaya çok büyük faydası olacaktır."

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldıTürkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken can suyu kredisi kara liste tesk

En Çok Okunan Haberler

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Tam 1,5 ton! 'Cemil' 45 bin liradan satışa çıktı

Bakan açıkladı! Bir hafta içerisinde başlıyor

Bakan açıkladı! Bir hafta içerisinde başlıyor

Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum(2)

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 112 metre gövdeye ulaşıldı

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum

TÜRSAB/Bağlıkaya:Çinli turist sayısının 1 milyona ulaşacağını düşünüyorum

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

Bakan Varank: 2023'de OSB'lerde istihdam hedefi 2,5 milyon

GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı

GAP barajları ekonomiye 200 milyar lira katkı sağladı

'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

'ABD'nin kiraza ek vergisi, Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı yaptı'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.