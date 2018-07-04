FİNANS

TESK'ten esnafa "krediyle emeklilik" hatırlatması

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan Krediyle Emeklilik Protokolü kapsamında esnaf ve sanatkarın prim borcunu ödeyip emekli olabilmesi için kredi imkanı başvuru süresi 31 Temmuz'da sona eriyor" - "Bankalar kredi verirken esnafın mali sicilini bahane etmemeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan Krediyle Emeklilik Protokolü kapsamında esnaf ve sanatkarın prim borcunu ödeyerek emekli olabilmesi için başvuruların 31 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, "Bankalar kredi verirken esnafın mali sicilini bahane etmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın prim borcunu ödeyerek emekli olabilmesine yönelik kredi imkanı için SGK ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalanmasının yeni bir fırsat sağladığını bildirdi.

Protokolle yaşını ve sigortalılık süresini dolduran ancak borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşların mağduriyetinin giderileceğine dikkati çeken Palandöken, devletin de alacağını tahsil edeceğini vurguladı.

Söz konusu protokol kapsamında bankaların kredi verirken esnafın mali sicilini bahane etmemesini isteyen Palandöken, binlerce esnafa emeklilik yolu açan protokolün, bankalar açısından da risk taşımadığını belirtti.

Emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredinin ödeneceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Sigortalılar, SGK'ye olan borçları için aylık 1,28 faiz oranıyla 60 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Temmuz'da sona eriyor. Emekli olmak isteyen esnafımız bu tarihten önce SGK müdürlüklerine başvurusunu yapsın."

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