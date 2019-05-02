TESK'ten esnafa teknolojik destek talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her bin esnaf ve sanatkardan birinin e-ticaret yaptığını belirterek, "Bu sayının artması için esnaf ve sanatkarımıza indirimli internet paketleri, teknolojik araçlar için kredi desteği gibi özel bir teşvik sistemi kurularak destek olunmalı ve tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların e-ticaretteki payının artırılması için teknolojik destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Esnaf ve sanatkarların bugünün piyasa koşullarında rekabet gücünün artırılması için desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Palandöken, e-ticaretteki esnaf sayısının artırılması için esnafa özel e-ticaret teşvik paketi oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Palandöken, "1 milyon 772 bin 650 esnaf ve sanatkarımızın 2 bin 417'si e-ticaret yapıyor. Bir başka ifadeyle her bin esnaftan biri e-ticaret gerçekleştirebiliyor. Bu sayının artması için esnaf ve sanatkarımıza indirimli internet paketleri, teknolojik araçlar için kredi desteği gibi özel bir teşvik sistemi kurularak destek olunmalı ve tüm bu imkanlardan yararlanabilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.