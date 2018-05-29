FİNANS

TESK'ten esnafların korunması çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "2010-2017 yıllarında şube sayısı en az 5 ve üzeri olan zincir marketlerin toplam mağaza sayısı yüzde 178 artarken, aynı süreçte bakkal esnafının sayısı yüzde 32,5 geriledi" - "Esnafın korunması için tedbirler alınmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2010-2017 yıllarında şube sayısı en az 5 ve üzeri olan zincir marketlerin toplam mağaza sayısı yüzde 178 artarken, aynı süreçte bakkal esnafı sayısının yüzde 32,5 gerilediğini bildirdi.

Palandöken yazılı açıklamasında, esnafın uzun zamandır en büyük sorunlarından birisinin zincir marketler olduğunu belirtti.

Zincir marketlerin kuralsız ve hızla arttığını vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

"Bu hızlı artış, bakkal esnafının varlığını tehdit ediyor. Her köşe başında, her mahallede rastgele açılıyorlar. 2010-2017 yıllarında şube sayısı en az 5 ve üzeri olan zincir marketlerin toplam mağaza sayısı yüzde 178, discount market sayısı yüzde 285, yerel zincir market sayısı yüzde 77, ulusal hiper ve süper market sayısı yüzde 73 artarken, aynı süreçte bakkal esnafı sayısı yüzde 32,5 geriledi."

- "Gerekli tedbirler alınmalı"

Palandöken, esnafın sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmasının ve büyük marketlerle başa çıkmasının düşük sermayesiyle mümkün olmadığına dikkati çekerek, Anayasa'nın 173. maddesine göre, esnafın korunması için tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Büyük marketlerde yalnızca gıda ürünleri değil, ayakkabıdan ev eşyasına, telefondan teknolojik aletlere kadar birçok farklı ürün satıldığını anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:

"AVM'de berberinden terzisine birçok farklı dalda meslek icra ediliyor. Dolayısıyla yalnızca bakkal esnafının değil, tüm esnafların varlığı tehdit altında. Manavı, bakkalı, ayakkabıcısı, terzisi, kuaförü tüm küçük esnaf artık bu kuralsızlıkla baş başa bırakılmamalı."

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