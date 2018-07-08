Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Konutlarda ve kredi faizlerinde indirim kampanyasının devam etmesi, sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha uzatılması doğrudan piyasaları canlandıracaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, konut satışlarının artmasının ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, geçen aylarda bankaların faiz indirimleri ve konut sahiplerinin fiyatları aşağı çekmesinin olumlu sonuçlar getirdiğini hatırlattı.

Bankalardaki yüksek faizlerin ev almak isteyen vatandaşları zorladığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bankalar ve inşaat sektörü 10 Mayıs itibarıyla bu faizlerde ve satış fiyatlarında indirime gitti. Ancak kampanyanın kısa süre içinde bitirilmesi nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların tümü bu fırsattan yararlanamadı. Faiz indirimleri ve konut satış kampanyalarının devam etmesi gerekiyor. Konutun yapıldığı yerde ulaşım hatları yapılıyor, hem esnafa hem de ekonomiye katkı sağlanıyor. Konutlarda ve kredi faizlerindeki indirim kampanyasının devam etmesi, sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha uzatılması doğrudan piyasaları canlandıracaktır. 2 milyona yakın konut stokunun bitirilmesi için faizlerdeki indirim ve konut sektörü indirim kampanyalarını eş zamanlı olarak devam ettirmeli."

