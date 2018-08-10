Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın maliyetlerdeki artış nedeniyle geçinmekte zorlandığını belirterek, "Satışların normalden biraz düşmesi dahi, girdisi çıktısı derken esnafımızı çok etkiliyor. Bu sebeple en azından 5 yıllık bir planla elektrik ve su faturalarında esnafa özel indirimler sağlanmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf işletmelerine elektrik ve su faturalarında ayrıcalık sağlanmasını istedi.
Maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle esnafın geçinmekte zorlandığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:
"Satışların normalden biraz düşmesi dahi, girdisi çıktısı derken esnafımızı çok etkiliyor. Bu sebeple en azından 5 yıllık bir planla elektrik ve su faturalarında esnafa özel indirimler sağlanmalı. Elektrik ve doğalgaza gelmesi beklenen zamlar ise bir sonraki yıla ertelenmeli. Çünkü bu en temel harcamaların artması, esnafın maliyetinin artması demektir. Aynı zamanda enflasyona da olumsuz yönde etki etmesi engellenmiş olacaktır."
Palandöken, esnafın korunmasının ekonominin de korunması anlamına geldiğini vurgulayarak, esnafa faturalarda ayrıcalık istemelerinin bir nedeninin de fatura üzerinden elde edilen haksız kazançlar olduğunu belirtti.
Elektrik faturalarında tüketim bedeli hariç 6 ayrı kalemden, su faturalarında ise tüketim hariç 4 ayrı kalemden ek ücret yansıtıldığına işaret eden Palandöken, "Gelen faturanın sadece yarısı tüketim bedeli. Diğer bedeller ise faturanın kalan yarısını oluşturuyor. Özel şirketlerin yaptığı çok büyük bir haksızlık. Düşük cirosuyla sigorta primini, faturasını, borçlarını ödemeye çalışan esnaf, faturalardaki birçok kalemden muaf tutulmalı." değerlendirmesinde bulundu.
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