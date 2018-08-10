Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın maliyetlerdeki artış nedeniyle geçinmekte zorlandığını belirterek, "Satışların normalden biraz düşmesi dahi, girdisi çıktısı derken esnafımızı çok etkiliyor. Bu sebeple en azından 5 yıllık bir planla elektrik ve su faturalarında esnafa özel indirimler sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf işletmelerine elektrik ve su faturalarında ayrıcalık sağlanmasını istedi.

Maliyetlerin her geçen gün artması nedeniyle esnafın geçinmekte zorlandığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Satışların normalden biraz düşmesi dahi, girdisi çıktısı derken esnafımızı çok etkiliyor. Bu sebeple en azından 5 yıllık bir planla elektrik ve su faturalarında esnafa özel indirimler sağlanmalı. Elektrik ve doğalgaza gelmesi beklenen zamlar ise bir sonraki yıla ertelenmeli. Çünkü bu en temel harcamaların artması, esnafın maliyetinin artması demektir. Aynı zamanda enflasyona da olumsuz yönde etki etmesi engellenmiş olacaktır."