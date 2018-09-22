FİNANS

TESK'ten "fırsatçılık" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ekonomik dalgalanma yaşadığımız bir dönemde kimse kafasına göre fiyat belirleyerek serbest piyasa koşullarını fırsatçılığa çevirmemeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomik dalgalanma yaşadığımız bir dönemde kimse kafasına göre fiyat belirleyerek serbest piyasa koşullarını fırsatçılığa çevirmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerin acilen artırılmasını istedi.

Başta gıda ürünlerinde fırsatçılık yapıldığını belirten Palandöken, "Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde 680 üründe gramaj oyunu, bin 296 üründe ise haksız fiyat artışının tespiti, bu konudaki iddialarımızı açıkça doğruladı. Ekonomik dalgalanma yaşadığımız bir dönemde kimse kafasına göre fiyat belirleyerek serbest piyasa koşullarını fırsatçılığa çevirmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, aynı üründe değişik marketlerde büyük fiyat farklılıkları yaşanabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fiyat dengesizliğinin önüne geçmek için piyasadaki tüm aktörler üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Vatandaşlar temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanırken bazı fırsatçıların bire bin katma çabasının önüne geçilmeli. Bu yüzden piyasadaki kar marjları kontrol altına alınmalı. Üç beş kuruş diye önemsenmeyen farklar, ay sonu geldiğinde binlerce liralık zarara dönüşüyor. O yüzden bu devirde rasyonel tüketici olarak bilinçli alışveriş yapılmalı. Vatandaşlarımız da alışveriş yaparken gözüne takılan haksız fiyat artışlarını ve gramaj oyunlarını derhal Ticaret Bakanlığına şikayet etmeli."

PARTNERMenemenci KariusMenemenci Karius
130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası
Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışıBursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken denetim fırsatçılık tesk Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

İşte Fitch'in dolar tahmini

İşte Fitch'in dolar tahmini

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.