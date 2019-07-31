TESK'ten geri dönüşüm için depozito önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin geri dönüşümde başarı sağlaması adına depozito uygulamasının önemine değinerek, "Atık şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin, depozito uygulamasıyla tüketicilerin bu ambalajları getirmesi sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de 10 milyon ton plastik üretimi yapıldığını, bunun 4 milyon tonunun ambalaj olarak üretildiğini belirtti.

Üretilen plastiğin ancak yarısının geri dönüşüme konu olduğunu ifade eden Palandöken, Türkiye'deki geri dönüşüm oranının yetersizliği nedeniyle Avrupa'dan plastik atık ithal edildiğini bildirdi. Palandöken, "Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden ithal ettiğimiz plastik atıklar üretim ve geri dönüşümde sağlıklı ham madde elde etmemizi engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Plastik atık ithalatının ülkede her yıl arttığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geri dönüşümde başarı yakalaması adına depozito uygulaması önemli. Atık şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin, depozito uygulamasıyla, tüketicilerin bu ambalajları getirmesi sağlanmalı. Geri dönüştürmediğimiz her plastik atık, hem çevremizi kirleterek sağlığımızı tehdit ediyor hem de ekonomiye büyük bir zarar veriyor."

