Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda israfı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini bildirdi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, gıda israfının büyük boyutlara ulaştığını ifade etti.
Gıda israfının Türkiye'de ve dünyadaki en büyük sorunlardan biri olduğunun altını çizen Palandöken, "Gıda israfına karşı herkesin duyarlı olması ve bu konuda daha çok mücadele edilmesi gerekiyor. İsraf edilen gıdanın 4'te 1'i ile dünyada açlık çeken 800 milyon kişiyi doyurmak mümkün. Hızla artan nüfus ve kaynakların azalması, kısa zamanda gıda ve su konusunda önemli sorunlar yaşanacağını işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
Gıdada israfın önlemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Her yıl binlerce ton meyve sebze ve milyonlarca ekmeği çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz. Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar liralık ekonomik bir kayıp veriyoruz. Bizim kültürümüzde ekmek mukaddestir. Ekmeğin ne kadar değerli olduğunun bilincine varmalıyız. Okullarda, evlerimizde bu bilinç küçük yaşlardan itibaren verilmeli. Kamu spotları oluşturularak bu israfa artık dur demeliyiz. Ülkemizin kaynaklarını boşa harcamak bu ülkeye ihanettir."
Erdoğan'dan Şişecam açıklaması! İş Bankası’ndan sonra sırada o var
Star Rafinerisi, Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi
Meclis'e sunulan bütçe tasarısından dikkat çeken ÖTV ve tasarruf detayları
Konkordatoya inceleme geliyor
SEAT Leon, yenilendi
Elektrikli araçların lideri
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum