FİNANS

TESK'ten "gıdada israf" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Gıda israfına karşı herkesin duyarlı olması ve bu konuda daha çok mücadele edilmesi gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda israfı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, gıda israfının büyük boyutlara ulaştığını ifade etti.

Gıda israfının Türkiye'de ve dünyadaki en büyük sorunlardan biri olduğunun altını çizen Palandöken, "Gıda israfına karşı herkesin duyarlı olması ve bu konuda daha çok mücadele edilmesi gerekiyor. İsraf edilen gıdanın 4'te 1'i ile dünyada açlık çeken 800 milyon kişiyi doyurmak mümkün. Hızla artan nüfus ve kaynakların azalması, kısa zamanda gıda ve su konusunda önemli sorunlar yaşanacağını işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Gıdada israfın önlemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Her yıl binlerce ton meyve sebze ve milyonlarca ekmeği çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz. Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar liralık ekonomik bir kayıp veriyoruz. Bizim kültürümüzde ekmek mukaddestir. Ekmeğin ne kadar değerli olduğunun bilincine varmalıyız. Okullarda, evlerimizde bu bilinç küçük yaşlardan itibaren verilmeli. Kamu spotları oluşturularak bu israfa artık dur demeliyiz. Ülkemizin kaynaklarını boşa harcamak bu ülkeye ihanettir."

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