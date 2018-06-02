FİNANS

TESK'ten "grossmarket" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Grossmarketler (toptancı marketler), başta bakkal, büfeci, kuruyemişçi, manav, kasap, şarküteri ve unlu mamuller olmak üzere, perakende sektöründeki küçük esnafı her geçen gün zora sokuyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Grossmarketler başta bakkal, büfeci, kuruyemişçi, manav, kasap, şarküteri ve unlu mamuller olmak üzere, perakende sektöründeki küçük esnafı her geçen gün zora sokuyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vatandaşların, zincir market ve AVM'lerin ardından grossmarketlere de yönelmeye başladığını belirterek, bu durumun küçük esnafı olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

Grossmarketlerin esas itibarıyla küçük esnafa satış yapması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Grossmarketler tüm vatandaşlara satış yaparak esnafa haksız rekabet ortamı oluşturuyorlar. Son dönemde moda olan grossmarketler, başta bakkal, büfeci, kuruyemişçi, manav, kasap, şarküteri ve unlu mamuller olmak üzere perakende sektöründeki küçük esnafı her geçen gün zora sokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşların toptan satış daha uygun olduğu için bakkal yerine grossmarketlerden alışveriş yaptığına dikkati çekerek, küçük esnafın ayakta kalabilmesi için bu duruma düzenleme getirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gross market TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

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