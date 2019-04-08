FİNANS

TESK'ten "haksız rekabet" iddiası

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Zaten zincir marketler ve AVM'lerin haksız rekabetiyle mücadele eden esnafımız bir de devlet desteğiyle rekabet edecek durumda değil. Devletin imkanlarıyla ticaret yapan ve esnafa rakip olan faaliyetlerin önüne geçilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, devlet desteğiyle ticaret yapan işletmelerin serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ettiğini iddia ederek, "Zaten zincir marketler ve AVM'lerin haksız rekabetiyle mücadele eden esnafımız bir de devlet desteğiyle rekabet edecek durumda değil. Devletin imkanlarıyla ticaret yapan ve esnafa rakip olan faaliyetlerin önüne geçilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın devlet desteğiyle ticaret yapan işletmelerle mücadele edemeyeceğini vurguladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yiyecek-içecek, giysi, ev eşyası gibi mamuller üretip dükkan açarak satış yaptıklarını belirten Palandöken, "Neredeyse tüm kamu kurumlarının misafirhanesinde restoranlar, kuaförler, düğün salonları ve spor salonları var. Öte yandan hükümlü ve tutukluların meslek edindirme çalışmaları kapsamında ortaya koyduğu ürünleri halkla buluşturulmak adına onlarca mağaza açılıyor. Hiç kimse devletin imkanları ile personel çalıştırıp şehrin göbeğinde mağaza açmamalı. Herkes kendi işini yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın haksız rekabet karşısında her geçen gün güç kaybettiğini ileri sürerek, devlet desteğiyle ticaret yapan işletmelerin serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ettiğini savundu. Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafın güç kaybetmesi, ekonominin de güç kaybetmesi demektir. Durumu zayıflayan esnaf, yanında işçi çalıştıramaz hale geliyor. Hem esnafın ayakta kalması hem de ekonominin güçlenmesi için serbest piyasa koşullarına aykırı olan haksız rekabet unsurları bir an önce önlenmeli. Zaten zincir marketler ve AVM'lerin haksız rekabetiyle mücadele eden esnafımız bir de devlet desteği ile rekabet edecek durumda değil. Devletin imkanlarıyla ticaret yapan ve esnafa rakip olan faaliyetlerin önüne geçilmeli."

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Bendevi Palandöken tesk

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