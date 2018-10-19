Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halk ekmek satış noktaları aracılığıyla belediyelerin fırıncı, pastacı ve kahvehaneci esnafıyla rekabet etmesinin önüne geçilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, zincir marketlerden sonra esnafa en büyük darbeyi Halk Ekmek'in vurduğunu belirtti.

Devlet desteğiyle ticaret yapan işletmelerin piyasada haksız rekabet ortamı yarattığını kaydeden Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere hiçbir özel işletme devlet ile rekabet edebilecek güçte değil. Kamusal mal ve hizmetler dışında, özel sektörün ürettiği mal ve hizmetler devlet tarafından üretilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, belediyeler bünyesinde faaliyet gösterenlerin ucuz ekmeğin yanı sıra artık simit, poğaça, kurabiye, börek gibi unlu mamulleri de sattığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sadece Ankara'da 9 tane satış noktası olan bu firmalar çay ve kahve satışı da gerçekleştirerek bir pastane ve kahvehane gibi hizmet veriyor. Zaten zincir marketler ve AVM'lerle başa çıkmakta zorlanan esnafımıza bir de bu darbe vuruluyor. Halk ekmek satış noktaları aracılığıyla belediyelerin fırıncı, pastacı ve kahvehaneci esnafıyla rekabet etmesinin önüne geçilmeli."

