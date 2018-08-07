FİNANS

TESK'ten "Her şey dahil" tepkisi

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Hem çevredeki esnafın satışlarının artması hem de zenginliklerimizden tüm turistlerin faydalanabilmesi için 'Her şey dahil sisteminden vazgeçilmeli" - "Her şey dahil sistemi turisti de kendi vatandaşımızı da otele bağımlı kılıyor ve bu durum esnafı olumsuz etkiliyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her şey dahil sisteminin yerli ve yabancı turisti otele bağımlı kılarak esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, "Hem çevredeki esnafın satışlarının artması hem de zenginliklerimizden tüm turistlerin faydalanabilmesi için her şey dahil sisteminden vazgeçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, otellerde uygulanan "Her şey dahil sistemi"nin çevre esnafına zarar verdiğini bildirdi.

Yılın ilk yarısında turistlerin en çok harcama yaptığı kalemin yeme ve içme olduğunu, turistlerin ülke ziyaretinde gerçekleştirdiği toplam 11,5 milyar dolarlık harcamanın 9,5 milyar dolarını kişisel harcamaların oluşturduğunu kaydeden Palandöken, "Bunlarda da en yüksek pay 2 milyar 491 milyonla yeme içmeye ait." ifadesini kullandı.

Palandöken, otellerin "Her şey dahil sistemi"nden vazgeçerek turistlerin o bölgelerdeki meşhur yiyecek ve içecekleri tatmalarının önünü açması gerektiğini vurgulayarak, "Her şey dahil sistemi turisti de kendi vatandaşımızı da otele bağımlı kılıyor ve bu durum esnafı olumsuz etkiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Turistlerin otelde daha fazla zaman geçirmesiyle çevre esnafının zarar gördüğüne işaret eden Palandöken, şu görüşlerini paylaştı:

"Özellikle yabancı turistlerin en çok yiyecek içecek, daha sonra alışverişe para harcadıkları ortada. Türk mutfağı da Türk motifleri de kendine özgü ve geniş çeşitliliğe sahip. Bundan faydalanmamız gerekiyor. Hem çevredeki esnafın satışlarının artması hem de zenginliklerimizden tüm turistlerin faydalanabilmesi için her şey dahil sisteminden vazgeçilmeli. Döviz girdisi ve ekonomimiz için bu çok önemli. Turizm sektörü kendini yenileyerek hem tanıtım ve reklam için hem de turizm gelirlerini artırmak için bu değişimi sağlamalı."

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her şey dahil sistemi TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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