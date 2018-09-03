TESK'ten hibrit araçlara teşvik talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrole olan bağımlılığın azalması için elektrikli ve hibrit araçlarda hurda teşviklerinin artırılmasını talep etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının başlattığı kiralama ve satın alma yöntemiyle yerlilik oranına haiz elektrikli ve hibrit araçların tercih edilmesi kararını desteklediklerini bildirdi.

Sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluşların değil, tüm kurum ve kuruluşların yerlilik oranına sahip elektrikli ve hibrit araçlara yönelmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Hibrit ve elektrikli araçların ÖTV oranlarında indirime gidilmeli ve belli bir süre alınmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, elektrikli ve hibrit araçlara verilen hurda teşviklerinin artırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevre dostu olan ve yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil elektrikli araçların kullanımı tüm dünyada yaygınlaştı. Elektrikli araçların ülkemizdeki kullanımı dünya ortalamasının çok altında. Çevre kirliliği ve petrole olan bağımlılığı azaltarak daha dinamik bir ekonomi için elektrikli ve hibrit araçların üretimi ve satışı teşvik edilmeli. Bunun için hurda aracını yenileyenlere verilen teşvik, hibrit ve elektrikli araçları satın alanlar için artırılmalı."

