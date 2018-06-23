TESK'ten hırsızlık uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaz aylarında diğer aylara göre daha çok hırsızlık vakaları yaşandığını belirterek, "Esnafımız, vatandaşlarımız dükkanlarının ve evlerinin güvenliği için hırsızlık vakalarına karşı her türlü önlemi almalı." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, herkesin yaz tatiline hazırlandığı bu günlerde esnaf ve vatandaşa hırsızlık vakalarına karşı güvenlik önlemlerini alması konusunda uyarıda bulundu.

Yaz aylarında diğer aylara göre daha çok hırsızlık vakaları yaşandığını belirterek, "Hırsızlar yaz aylarını daha çok seviyor. Yazın tatile çıkan vatandaşın evini, esnafın dükkanını soyuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, hırsızlık olaylarının her yıl katlanarak arttığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Yükte hafif pahada ağır ürünler çalan hırsızlar vatandaşın da esnafın da canını yakıyor. Örneğin bakkal esnafından taşıması da kolay olduğu için en çok sigara çalıyorlar. Esnaf zaten bundan para kazanamıyorken bir de hırsızlar yüzünden beli bükülüyor. Hırsızlık vakalarının azalması için herkese görev düşüyor. Esnafımız, vatandaşlarımız dükkanlarının ve evlerinin güvenliği için hırsızlık vakalarına karşı her türlü önlemi almalı, tedbirli davranmalı. Güvenlik kamerasından alarmına ve güvenli bir kilit sistemine kadar hiçbir önlemi almaktan kaçınmamalı. Yeni dönemde talebimiz üzerine bekçilerimizin de artık mahalle ve sokak aralarında görevde olmaları hem halkımız hem de esnafımız adına ayrı bir güven oldu. Polis ve zabıta ekiplerinin de denetim ve devriyeleri sıklaştırıldığında hırsızlık vakalarının artışına dur denilebilecek."

