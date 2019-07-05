FİNANS

TESK'ten hırsızlık uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bu yaz hırsızlık vakıalarının yaşanmaması için bekçilerin sokak aralarında daha sık gezmesi ve tüm güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yaz hırsızlık vakıalarının yaşanmaması için bekçilerin sokak aralarında daha sık gezmesi ve tüm güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, tatil dönemlerinde yoğunlaşan hırsızlığa karşı tedbirli olunması için uyarılarda bulundu.

Okulların tatil olması ve ailelerin seyahate çıkmasıyla soygun olaylarının arttığını belirten Palandöken, 10 yıl önce 256 bin olan hırsızlık sayısının geçen yıl yaklaşık 600 bine dayandığını bildirdi.

Palandöken, özellikle kalabalık ve büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarla esnafların evlerini ve iş yerlerini bırakıp tatile gitmekten korktuğunu vurgulayarak, geçen yıldan bu yana işe alınan yaklaşık 30 binin üzerinde bekçinin hırsızlığın önlenmesinde kilit rol üstlendiğine dikkati çekti.

Hırsızlık vakıalarının önlenmesi için herkese görev düştüğünün altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yaz hırsızlık vakıalarının yaşanmaması için bekçilerin sokak aralarında daha sık gezmesi ve tüm güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Esnaflarımız, özelikle yaz aylarında can ve mal güvenlikleri için her türlü önlemi almaktan kaçınmamalı. İş yerlerindeki güvenlik kameraları, alarmlar ve güvenli kilit sistemleri hırsızlık vakıalarının büyük oranda önüne geçiyor. Esnafımız dükkanındaki sınırlı sermayesini kaybetmemek ve daha büyük kayıpların önüne geçmek için güvenlik sistemlerini bir lüks gibi görmemeli. Aynı şekilde vatandaşlarımız da daire ve apartman kapısının kilit kontrolünü yapmadan tatile çıkmamalı. Bu tür önlemlerin yanı sıra polis ve zabıta ekiplerinin de denetim ve devriyeleri sıkılaştırıldığında hırsızlık vakıalarının artışına dur denilebilir."

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Bendevi Palandöken hırsızlık tesk

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