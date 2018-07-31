FİNANS

TESK'ten "hurda araç teşviki" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Çevre kirliliğinin azaltılması için elektrikli ve hibrit araçların üretimi ve satışı teşvik edilmeli. Bunun için hurda aracını yenileyenlere verilen teşvik, hibrit ve elektrikli araçları satın alanlar için artırılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevre kirliliğinin azaltılması için elektrikli ve hibrit araçların üretiminin ve satışının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Hurda aracını yenileyenlere verilen teşvik, hibrit ve elektrikli araçları satın alanlar için artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, benzinli ve dizel araç alacaklara verilen hurda teşvikinin, hibrit ve elektrikli araç alacaklara sağlanan hurda teşvikleriyle aynı olmaması gerektiğini bildirdi.

Çevre dostu elektrikli ve hibrit araçların kullanımının hurda teşvikiyle artırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Elektrikli araçların ülkemizdeki kullanımı dünya ortalamasının çok altında. Çevre kirliliğinin azaltılması için elektrikli ve hibrit araçların üretimi ve satışı teşvik edilmeli. Bunun için hurda aracını yenileyenlere verilen teşvik, hibrit ve elektrikli araçları satın alanlar için artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, trafikteki hurda araçların bakım maliyetlerinin fazlalığı, yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği trafik kazaları ve bunların çevreye yansıması düşünüldüğünde, 16 yılı geçen araçlara verilen 10 bin liralık hurda teşvikinin, aracını hibrit ve elektrikli araçlarla yenileyecekler için daha fazla olması gerektiğini vurguladı.

Son 3 yılda Türkiye'de hurdaya ayrılan araç sayısının 277 bin 835 olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Halen 16 yaşın üzerinde 8 milyon, 20 yaş üzerinde ise 6 milyon hurdaya ayrılmayı bekleyen araç olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan birçok Avrupa ülkesinde 2025'ten itibaren benzinli ve dizel araçların üretimi ve satışı yasaklandı. Üstelik o tarihten itibaren tüm araçların yüzde 40'ını elektrikli araçların oluşturulacağı varsayılıyor. Biz de ülke olarak hem çevremizi korumak hem de hurda ithalatı için harcanan dövizi içeride tutmak için vatandaşlarımızı hibrit ve elektrikli araç kullanımına teşvik etmeliyiz."

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Bendevi Palandöken elektrikli ve hibrit araçlar hurda araç teşvikleri tesk

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