Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çevre kirliliğinin azaltılması için elektrikli ve hibrit araçların üretiminin ve satışının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Hurda aracını yenileyenlere verilen teşvik, hibrit ve elektrikli araçları satın alanlar için artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, benzinli ve dizel araç alacaklara verilen hurda teşvikinin, hibrit ve elektrikli araç alacaklara sağlanan hurda teşvikleriyle aynı olmaması gerektiğini bildirdi.

Çevre dostu elektrikli ve hibrit araçların kullanımının hurda teşvikiyle artırılması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Elektrikli araçların ülkemizdeki kullanımı dünya ortalamasının çok altında. Çevre kirliliğinin azaltılması için elektrikli ve hibrit araçların üretimi ve satışı teşvik edilmeli. Bunun için hurda aracını yenileyenlere verilen teşvik, hibrit ve elektrikli araçları satın alanlar için artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, trafikteki hurda araçların bakım maliyetlerinin fazlalığı, yaşlı araç parkının beraberinde getirdiği trafik kazaları ve bunların çevreye yansıması düşünüldüğünde, 16 yılı geçen araçlara verilen 10 bin liralık hurda teşvikinin, aracını hibrit ve elektrikli araçlarla yenileyecekler için daha fazla olması gerektiğini vurguladı.