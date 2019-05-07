Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin ABD, Rusya, İngiltere, Belçika, Hollanda gibi birçok ülkeden hurda ithalatı yaptığını belirterek, "Hurda ithalatının azalması ve ekonomimizin kazanması için ÖTV indirim miktarı artırılarak, hurda teşvikine daha cazip maddeler eklenmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, hurdaya ayrılması gereken araçların tümünün sanayiye kazandırılabilmesi için teşviklerin daha cazip olması gerektiğini bildirdi.

Enflasyon artışı da hesaba katılarak hurda araç teşvikindeki ÖTV indiriminin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "ABD, Rusya, İngiltere, Belçika, Hollanda gibi birçok ülkeden hurda ithalatı yapıyor ve bu ithalata büyük miktarlarda döviz ödüyoruz. Hurda ithalatının azalması ve ekonomimizin kazanması için ÖTV indirim miktarı artırılarak hurda teşvikine daha cazip maddeler eklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, hurda ithalatına son 3 yılda 17,7 milyar dolar ödendiğini belirterek, geçen yıl yapılan hurda ithalatı düzenlemesine göre 16 yaş ve üstü eski araçların hurdaya ayrılıp, sıfır araç alacak olanlara 3 bin lira ile 10 bin lira arasında ÖTV teşviki verildiğini hatırlattı.