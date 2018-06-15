TESK'ten hurda araç teşvikine destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de hurdaya ayrılan araç sayısının son 3 yılda 277 bin 835 olduğunu belirterek, "Tüm araç sahipleri, özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşvikinden de yararlanarak aracını hurdaya teslim ederse hurda ithalatımız azalacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "hurda araç teşviki" olarak bilinen, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulamasını değerlendirdi.

Hurda araçlarla ilgili teşviklerin artırılması gerektiğini belirten Palandöken, "2016'da 118 bin 628, 2017'de 118 bin 928, bu yılın ilk 4 ayında 40 bin 928 araç hurdaya ayrıldı. Bu sayının her yıl giderek artması gerekiyor. Savunma sanayimizin de en önemli girdilerinden birisi olan hurda konusu bu noktada çok önemli. İşleme tesislerinde parçalara ayrılan araçlar geri dönüşümle ham madde ve yarı mamul olarak ekonomiye katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.