FİNANS

TESK'ten hurda araç teşvikine destek

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 11:24 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Tüm araç sahipleri, özellikle ÖTV teşvikinden de yararlanarak aracını hurdaya teslim ederse hurda ithalatımız azalacaktır" - "Ülkemiz, son 10 yılda hurda ithalatına 6,5 milyar dolar harcadı. Tüm hurda araçların teslim edilerek kazanım sağlanması bu yüzden önemli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de hurdaya ayrılan araç sayısının son 3 yılda 277 bin 835 olduğunu belirterek, "Tüm araç sahipleri, özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşvikinden de yararlanarak aracını hurdaya teslim ederse hurda ithalatımız azalacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "hurda araç teşviki" olarak bilinen, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulamasını değerlendirdi.

Hurda araçlarla ilgili teşviklerin artırılması gerektiğini belirten Palandöken, "2016'da 118 bin 628, 2017'de 118 bin 928, bu yılın ilk 4 ayında 40 bin 928 araç hurdaya ayrıldı. Bu sayının her yıl giderek artması gerekiyor. Savunma sanayimizin de en önemli girdilerinden birisi olan hurda konusu bu noktada çok önemli. İşleme tesislerinde parçalara ayrılan araçlar geri dönüşümle ham madde ve yarı mamul olarak ekonomiye katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

16 yaşın üzerinde 8 milyon, 20 yaş üzerinde ise 6 milyon araç olduğunun tahmin edildiğini bildiren Palandöken, "Ülkemizde hurdaya ayrılan araç sayısı, bu yılın nisan ayı itibarıyla son 3 yılda 277 bin 835 oldu. Fakat hurdaya ayrılması beklenen 6 ila 8 milyon arasında araç var. Tüm araç sahipleri, özellikle ÖTV teşvikinden de yararlanarak aracını hurdaya teslim ederse hurda ithalatımız azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Hurda araç teşvikinin daha cazip hale gelmesi gerekir"

Bendevi Palandöken, hurda araç teşvikinin daha cazip hale gelmesi gerektiğini belirterek, hurda araçların teslimatında sadece ekonomik olarak değil, çevre ve hava temizliğiyle de ilgili kazanım sağlanacağını aktardı.

Trafikteki 22 milyon araçtan 3'te birinin hurdaya ayrılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, son 10 yılda hurda ithalatına 6,5 milyar dolar harcadı. Tüm hurda araçların teslim edilerek kazanım sağlanması bu yüzden önemli. Fakat 16 ve özellikle 20 yaşın üzerindeki araçların tümünün teslim edilmesiyle kazanım sağlanacak tek nokta ekonomik değil. Bu araçlar aynı zamanda çevreye, doğaya, iklim değişikliğine ve hava kirliliğine sebep oluyor. Tümünün hurdaya ayrılmasıyla doğayı kirleten 15 milyon ton karbondioksit gazının salımı da daha asgariye inmiş olacak."

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hurda araç TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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