Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicileri indirim kampanyaları konusunda uyararak, "Vatandaşlarımız tüm piyasayı kontrol ederek ve karşılaştırmayla alışveriş yapmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, "yaz indirimi" şeklindeki etiketlerle vatandaşı kandırmaya yönelik kampanyalar yapıldığını belirtti.

Etiketlerdeki "çok ucuz" algısına kanılmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, vatandaşlara tüm piyasayı kontrol ederek ve karşılaştırmayla alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Palandöken, ekonomideki dalgalanmaların ve enflasyonun yüksek çıkmasının vatandaşı daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmaya yönelttiğine dikkati çekerek, "Hesaplı alışveriş yaparken daha da çok ince eleyip sık dokumak lazım. Çünkü etiketler üzerinden çok yüksek oranda indirim yapılmış algısı, 'Muadillerine göre en uygun fiyatlısı budur.' imajı çiziliyor. Aslında vatandaş 'Daha uygun fiyata aldım.' zannederken, tam tersi ürün pahalıya gelmiş oluyor. Önce sessiz sedasız fiyatlara zam yapıyorlar, daha sonra da üzerine 'İndirim' yazarak normal fiyatını koyuyorlar. Bu gerçek indirim değildir." değerlendirmesinde bulundu.