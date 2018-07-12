FİNANS

TESK'ten "indirim kampanyası" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Vatandaşlarımız tüm piyasayı kontrol ederek ve karşılaştırmayla alışveriş yapmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicileri indirim kampanyaları konusunda uyararak, "Vatandaşlarımız tüm piyasayı kontrol ederek ve karşılaştırmayla alışveriş yapmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, "yaz indirimi" şeklindeki etiketlerle vatandaşı kandırmaya yönelik kampanyalar yapıldığını belirtti.

Etiketlerdeki "çok ucuz" algısına kanılmaması gerektiğini vurgulayan Palandöken, vatandaşlara tüm piyasayı kontrol ederek ve karşılaştırmayla alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Palandöken, ekonomideki dalgalanmaların ve enflasyonun yüksek çıkmasının vatandaşı daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmaya yönelttiğine dikkati çekerek, "Hesaplı alışveriş yaparken daha da çok ince eleyip sık dokumak lazım. Çünkü etiketler üzerinden çok yüksek oranda indirim yapılmış algısı, 'Muadillerine göre en uygun fiyatlısı budur.' imajı çiziliyor. Aslında vatandaş 'Daha uygun fiyata aldım.' zannederken, tam tersi ürün pahalıya gelmiş oluyor. Önce sessiz sedasız fiyatlara zam yapıyorlar, daha sonra da üzerine 'İndirim' yazarak normal fiyatını koyuyorlar. Bu gerçek indirim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

AVM ve zincir mağazaların fiyat algısıyla vatandaşı kandırırken, gerçek fiyat üzerinden indirim yapan esnafa da büyük zarar verdiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Haziran ayı sonu itibarıyla ülkemizdeki AVM sayısı 404'e çıktı. Bunlar indirim adı altında kıyafette, teknolojik ürünlerde, elektronik ve beyaz eşyada ucuz algısı yaratıyor. Çalışma saatlerinin sabah erkenden gece geç saatlere kadar olması, A'dan Z'ye tüm ürünleri satmaları, AVM'nin içinde berberinden terzisine birçok hizmeti vermeleri çevredeki küçük esnafın müşterisini azaltıyor, ekmeğini küçültüyor. Artık bu gerçek olmayan indirim furyasına da kuralsız şekilde açılış-kapanış yapmalarına da yeni dönemde bir düzenleme getirilmeli."

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Bendevi Palandöken indirim kampanyaları tesk

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