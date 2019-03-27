Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sadece belli başlı birkaç üründe yapılan indirimlerin afişlerde sanki tüm ürünlerde yapılmış gibi gösterildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız indirim tuzaklarına karşı dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, indirimlerin tamamen pazarlama stratejisinden ibaret olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu.

Özellikle son zamanlarda yeni bir pazarlama tekniği haline getirilen sezon ortası indirimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Palandöken, "Hiçbir inandırıcılığı olmayan bu kampanyaların sadece ismi değişiyor. 'Sezon ortası indirimi' adı altında yüzde 50 artı kasada yüzde 20 indirim yapmak inandırıcı değil. Bunlar firmaların pazarlama stratejisi." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, rastgele indirim kampanyalarının tüketiciyi yanıltarak güven kaybına yol açtığını ifade etti.

Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çekidüzen verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: