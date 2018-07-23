FİNANS

TESK'ten "İş yeri kiralarında stopaj kaldırılsın" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "İş yeri kiralarında stopaj uygulaması kaldırılmalıdır. Böylece vergi yükünün gerçekten geliri elde edenlerin üzerinde kalması sağlanacak ve sonuçta hiç kimse başkasının geliri için vergi ödemek zorunda olmayacaktır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirterek, "Böylece vergi yükünün gerçekten geliri elde edenlerin üzerinde kalması sağlanacak ve sonuçta hiç kimse başkasının geliri için vergi ödemek zorunda olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, stopaj uygulamasının, "vergi yükünün bir başkasına devredilmesine" dönüştüğünü vurgulayarak, iş yeri kiralarında stopaj vergisinin kaldırılmasını istedi.

İş yeri kira gelirlerinden doğan vergiyi, geliri elde eden mülk sahibi mükelleflerin değil, kiracı konumundaki ticaret erbabının ödediğine dikkati çeken Palandöken, kira stopajının kaldırılmasıyla esnafın sırtından bir yükün kalkacağını ifade etti.

Palandöken, net kira üzerinden belirlenerek yapılan kira sözleşmeleri nedeniyle vergi yükünün mülk sahibinin değil, kiracı durumundaki esnaf ve sanatkarın üzerinde kaldığını belirterek, "İş yerleri kiralık olan esnaf ve sanatkarlar, ticari faaliyetlerinden dolayı zarar da etseler bir başkasına ait bu vergiyi ödemek zorunda kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İş yeri sahiplerinin beyanname vererek vergi iadesi aldıklarını anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Vergiyi esnaf ve sanatkarlar ödüyor, verginin iadesini mal sahipleri alıyor. Bu çarpık yapı en kısa zamanda değiştirilerek iş yeri kiralarında stopaj uygulaması kaldırılmalıdır. Böylece vergi yükünün gerçekten geliri elde edenlerin üzerinde kalması sağlanacak ve sonuçta hiç kimse başkasının geliri için vergi ödemek zorunda olmayacaktır."

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Bendevi Palandöken stopaj vergisi tesk

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