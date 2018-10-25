TESK'ten kaçak elektrikle mücadele talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dağıtım şirketlerinin kaçak elektrik kullanan aboneleri daha özverili ve kararlı şekilde tespit edip, yaptırım uygulaması gerektiğini belirterek, "Ekonomik dalgalanmadan çıkmışken, ülkemizin yeni büyüme hedeflerine koşar adım gitmesi için bu konunun üzerine gidilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kaçak elektrik kullanımının ekonomiye ve vatandaşa ağır yük getirdiğini vurgulayarak, kış aylarında elektrik tüketiminin daha çok arttığına işaret etti.

Bu nedenle kaçak elektrik kullanımının bir an önce bitirilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Dağıtım şirketleri daha özverili ve kararlı şekilde kaçak elektrik kullanan aboneleri tespit edip, yaptırım uygulamalı. Ekonomik dalgalanmadan çıkmışken ülkemizin yeni büyüme hedeflerine koşar adım gitmesi için bu konunun üzerine gidilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye'nin "sırtında bir kambur" olan kaçak elektrik kullanımının ekonomik açıdan büyük kayıplara neden olduğunu, bu kamburdan kurtulmak için dağıtım şirketlerinin denetimleri sıklaştırması gerektiğini belirtti.