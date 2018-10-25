FİNANS

TESK'ten kaçak elektrikle mücadele talebi

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Dağıtım şirketleri, daha özverili ve kararlı şekilde kaçak elektrik kullanan aboneleri tespit edip, yaptırım uygulamalı" - "Esnafımız, en önemli maliyet kalemlerinden biri olan elektrik faturasını öderken kimsenin kaçak kullandığı faturayı ödemek zorunda değil"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dağıtım şirketlerinin kaçak elektrik kullanan aboneleri daha özverili ve kararlı şekilde tespit edip, yaptırım uygulaması gerektiğini belirterek, "Ekonomik dalgalanmadan çıkmışken, ülkemizin yeni büyüme hedeflerine koşar adım gitmesi için bu konunun üzerine gidilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kaçak elektrik kullanımının ekonomiye ve vatandaşa ağır yük getirdiğini vurgulayarak, kış aylarında elektrik tüketiminin daha çok arttığına işaret etti.

Bu nedenle kaçak elektrik kullanımının bir an önce bitirilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Dağıtım şirketleri daha özverili ve kararlı şekilde kaçak elektrik kullanan aboneleri tespit edip, yaptırım uygulamalı. Ekonomik dalgalanmadan çıkmışken ülkemizin yeni büyüme hedeflerine koşar adım gitmesi için bu konunun üzerine gidilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Türkiye'nin "sırtında bir kambur" olan kaçak elektrik kullanımının ekonomik açıdan büyük kayıplara neden olduğunu, bu kamburdan kurtulmak için dağıtım şirketlerinin denetimleri sıklaştırması gerektiğini belirtti.

Yeni bir düzenleme ile artık bu haksızlığa son verilmesi gerektiğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Hiç kimse kullanmadığı elektriğin hatta başkasının kullandığı elektriğin faturasını ödemek zorunda değil. Bu yıl peş peşe gelen elektrik zamları zaten vatandaşı zorlarken, bu konuya hassasiyetle yaklaşılarak çözüm bulunmalı. Elektriğini kaçak kullanmayan, faturasını düzenli ödeyen dürüst vatandaşların üzerlerine kaçak elektrik bedeli yüklenmemeli. Hiçbir kullanım yapmadığı halde milyonlarca lira fatura gelen ve bu haksızlık nedeniyle üretim yapmayı bırakan çiftçilerimiz var. Esnafımız, en önemli maliyet kalemlerinden biri olan elektrik faturasını öderken kimsenin kaçak kullandığı faturayı ödemek zorunda değil. Kaçak elektrik kullanımını önlemek adına abone bazlı tesisat kontrolleri artırılmalı. Kaçağın en az olduğu iller de tespit edilerek, bir indirim sağlanmalı ve böylelikle tüketiciler kaçak kullanmamaya teşvik edilmeli. Kaçak elektrik aynı zamanda büyük bir enerji kaybına, dış borçlanmaya da neden oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
enerji kaçak elektrik TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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