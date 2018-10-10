FİNANS

TESK'ten "kara liste" tepkisi

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Paraya ihtiyacı bulunan esnaf kara listede olduğunda bankadan kredi çekemiyor" - "Esnafı tefecilere mecbur bırakan sistemin düzeltilmesi ve etkin bir sicil affı getirilmesi şart"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, paraya ihtiyacı olan esnafın "kara liste"de yer aldığında bankadan kredi çekemediğini belirterek, "Bu durumda da tefecilere gün doğuyor. Esnafı tefecilere mecbur bırakan sistemin düzeltilmesi ve etkin bir sicil affı getirilmesi şart." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın vergi borcu olduğunda, çevresindeki AVM ve zincir marketlerle uğraşırken iş yeri ya da kendi ihtiyacı dolayısıyla para sıkıntısı çektiğinde, bu durumların tefeciler için büyük fırsat haline geldiğine dikkati çekti.

Bankaların kara liste uygulamasının, tefecilerin türemesine neden olduğunu savunan Palandöken, "Paraya ihtiyacı olan esnaf kara listede olduğunda bankadan kredi çekemiyor, son çare tefecinin eline düşüyor. Bu durumda da tefecilere gün doğuyor. Kafalarına göre faiz uygulayan tefeciler bir ay yüzde 20, diğer ay yüzde 50 gibi uçuk faizlerle esnafı soyuyor. Bu tamamen kan emiciliğidir. Esnafın zaten aldığı paranın 2-3 katını ödeyebilecek durumu olsa, ilk aldığı paraya ihtiyaç duymaz. Bu yüzden her gün tehditlerle karşı karşıya kalan, iflas eden, ailesiyle arası bozulan, depresyona giren birçok esnafımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafa yönelik kredi imkanları bulunmasına rağmen, kara liste sebebiyle bunlardan yararlanamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esnafımız, sermayesi az olduğundan ekonomik dalgalanmalardan da en çok etkilenen kesim. Hal böyle iken geçmişte borçlarını ödeyemediğinde kara listeye alınmış oluyor. Tüm borçlarını temizlese bile kara listede görünüyor. 2003, 2009 ve 2017 yıllarında 3 kez sicil affı çıkarıldı fakat bunu görmezden gelen bankalar oldu. Esnafı tefecilere mecbur bırakan sistemin düzeltilmesi ve etkin bir sicil affı gelmesi şart. Esnafın krediye ulaşarak işlerini düzeltmesi, yanında eleman çalıştırarak doğrudan istihdama da katkı sağlar. Esnafın bankalar ile tefeciler arasında sıkışıp kalmasına göz yumulmamalı."

PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Dış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e gerilediDış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e geriledi
Blockchain, diplomaya entegre olduBlockchain, diplomaya entegre oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken kara liste tesk

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Ünlü ekonomistten Albayrak yorumu: Hayal kırıklığı

Ünlü ekonomistten Albayrak yorumu: Hayal kırıklığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMSF Başkanı: Enflasyonla mücadelede biz de varız

TMSF Başkanı: Enflasyonla mücadelede biz de varız

Türkiye’nin toplam makine ihracatı Eylül’de yüzde 17 arttı

Türkiye’nin toplam makine ihracatı Eylül’de yüzde 17 arttı

Üreticiden 'eski-yeni' fındık tepkisi

Üreticiden 'eski-yeni' fındık tepkisi

Dış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e geriledi

Dış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e geriledi

Blockchain, diplomaya entegre oldu

Blockchain, diplomaya entegre oldu

Enflasyonla mücadelede 'kamu'nun da adımları bekleniyor

Enflasyonla mücadelede 'kamu'nun da adımları bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.