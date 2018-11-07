Uygulamanın kaçak sigara ticaretini artıracağını savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımız gelirinin yüzde 60'ını yasal sigara satışından elde ediyor. Bu uygulama yürürlüğe girerse alınan tedbirler sonrasında yüzde 21'lerden yüzde 7,9 seviyelerine kadar düşen kaçak sigara ticareti yeniden yükselişe geçer. Bu da esnafımızın gelirinin yarı yarıya düşmesi demek. Kaçakçılığın artmasıyla olan yine esnafa ve vergi kayıpları nedeniyle devletimize, milletimize olur. Kara paket uygulaması, kaçakçılıkla beslenen terör örgütlerinin arayıp da bulamadığı bir uygulama. Devletimiz terörle mücadele yürütürken, terörü parasal açıdan besleyecek böylesi bir uygulamadan vazgeçmeliyiz. Sigara ve onun zararlı etkileriyle mücadele etmek hepimizin görevi. Bu konuda yapılan denetimler artırılmalı. Esnafımız da denetimlerde etkin rol oynamalı."

