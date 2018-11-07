FİNANS

TESK'ten "kara paket" tepkisi

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Zincir marketlerin ve AVM'lerin haksız rekabeti karşısında ezilen esnaf bir de kara paket uygulamasıyla dara sokulmamalı" - "Uygulama yürürlüğe girerse alınan tedbirler sonrasında yüzde 21'lerden yüzde 7,9 seviyelerine kadar düşen kaçak sigara ticareti yeniden yükselişe geçer"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "kara paket" uygulamasının esnafa ciddi maliyet getireceğini belirterek, "Zincir marketlerin ve AVM'lerin haksız rekabeti karşısında ezilen esnaf bir de kara paket uygulamasıyla dara sokulmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TBMM gündeminde bulunan ve tütün ürünlerine yönelik düzenlemeler içeren kara paket uygulamasına karşı olduğunu bildirdi.

Kara paket uygulamasının esnafı bitirme noktasına getireceğine işaret eden Palandöken, "Maliyet baskısı altında olan esnafımız bir de kara paket uygulaması olursa dükkanına kilit vurma tehlikesiyle karşı karşıya kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yetkililerin kara paket konusunda esnafın çağrısına kulak vermesi gerektiğini vurgulayarak, uygulamanın, bakkal, büfe ve bayi işletmeciliği yapan esnafı olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.

Uygulamanın ciddi maliyet getireceğine dikkati çeken Palandöken, "Zincir marketlerin ve AVM'lerin haksız rekabeti karşısında ezilen esnaf bir de kara paket uygulamasıyla dara sokulmamalı." ifadesini kullandı.

Uygulamanın kaçak sigara ticaretini artıracağını savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımız gelirinin yüzde 60'ını yasal sigara satışından elde ediyor. Bu uygulama yürürlüğe girerse alınan tedbirler sonrasında yüzde 21'lerden yüzde 7,9 seviyelerine kadar düşen kaçak sigara ticareti yeniden yükselişe geçer. Bu da esnafımızın gelirinin yarı yarıya düşmesi demek. Kaçakçılığın artmasıyla olan yine esnafa ve vergi kayıpları nedeniyle devletimize, milletimize olur. Kara paket uygulaması, kaçakçılıkla beslenen terör örgütlerinin arayıp da bulamadığı bir uygulama. Devletimiz terörle mücadele yürütürken, terörü parasal açıdan besleyecek böylesi bir uygulamadan vazgeçmeliyiz. Sigara ve onun zararlı etkileriyle mücadele etmek hepimizin görevi. Bu konuda yapılan denetimler artırılmalı. Esnafımız da denetimlerde etkin rol oynamalı."

Instagram'dan striptiz yaptı!Instagram'dan striptiz yaptı!
Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandıBursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı
HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattıHTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken Kara paket tesk

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Benzine indirim!

Benzine indirim!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

Marketler ve markalar indirime giriyor!

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

2019 yılında denetimler başlıyor! Maaşı düşük gösteren yandı

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Bakan Albayrak duyurdu! Yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Kıyafet Bağış Kampanyası” çocukların yüzünü güldürecek 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

“Veri sızıntılarına karşı şifreleme ve kimlik doğrulama şart” 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Kız öğrencilere Orkid’den “Okula Devam” desteği 

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

Aytemiz'den 'araçtan inmeden yakıt alma' kolaylığı

Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı

Bursa'da Maden OSB'nin ÇED süreci tamamlandı

HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı

HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.