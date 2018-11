"Turizm her dönemde esnafı da mutlu ediyor fakat son yıllarda daha da yaygınlaşan 'her şey dahil' sistemi var. Her şey dahil sistemde yazın da kışın da turist otele adeta hapsediliyor. Dışarıya çıkıp çevre esnafından ne hediye alabiliyor ne bölge güzelliklerini görüyor ne de oradaki yerel lezzetleri ve görselleri fark edebiliyor. Turizm tamamen otel turizmine dönüştürülüyor. Bunun turiste de esnafa da o bölgeye de ülkemize döviz girdisine de faydası yok. Yerli ve yabancı turistlerin kış turizmi başta olmak üzere yılın her ayında turizme olan ilgisini canlı tutmalıyız. Özellikle turizm bölgelerindeki esnafımızın kazanç sağlamadığı dönemler olmamalı."