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TESK'ten "kış turizmi geliştirilsin" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 10:55 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kış turizminin sağlık ya da yaz turizmine göre daha çok geliştirilmesi gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kış turizminin sağlık ya da yaz turizmine göre daha çok geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kış turizminin ekonomik gelir ve istihdam açısından önemine işaret etti.

Türkiye'de Uludağ gibi ünlü ve çok turist alan onlarca kayak merkezi olduğuna dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kayak merkezleri, termal tesisler ününün artması gereken önemli yerler. Kış turizminin sağlık ya da yaz turizmine göre daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü kış aylarında mevsimsel dönemlere göre işsizlik artıyor. Bunun önüne geçmek için tesislerimizin çoğaltılması, daha fazla tanınır hale gelmesi, dolayısıyla daha fazla turist çekerek o bölgedeki istihdamın artırılması gerekiyor."

Türkiye'nin coğrafi konumunu iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Palandöken, kış turizminde tanıtıma önem verilerek daha fazla kişiye ulaşılmasını istedi.

Palandöken, yerli ve yabancı turistlerin kış turizmine olan ilgisinin artmasının esnafı da mutlu ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Turizm her dönemde esnafı da mutlu ediyor fakat son yıllarda daha da yaygınlaşan 'her şey dahil' sistemi var. Her şey dahil sistemde yazın da kışın da turist otele adeta hapsediliyor. Dışarıya çıkıp çevre esnafından ne hediye alabiliyor ne bölge güzelliklerini görüyor ne de oradaki yerel lezzetleri ve görselleri fark edebiliyor. Turizm tamamen otel turizmine dönüştürülüyor. Bunun turiste de esnafa da o bölgeye de ülkemize döviz girdisine de faydası yok. Yerli ve yabancı turistlerin kış turizmi başta olmak üzere yılın her ayında turizme olan ilgisini canlı tutmalıyız. Özellikle turizm bölgelerindeki esnafımızın kazanç sağlamadığı dönemler olmamalı."

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Bendevi Palandöken Kış turizmi tesk

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