Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kış turizminin sağlık ya da yaz turizmine göre daha çok geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kış turizminin ekonomik gelir ve istihdam açısından önemine işaret etti.

Türkiye'de Uludağ gibi ünlü ve çok turist alan onlarca kayak merkezi olduğuna dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kayak merkezleri, termal tesisler ününün artması gereken önemli yerler. Kış turizminin sağlık ya da yaz turizmine göre daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü kış aylarında mevsimsel dönemlere göre işsizlik artıyor. Bunun önüne geçmek için tesislerimizin çoğaltılması, daha fazla tanınır hale gelmesi, dolayısıyla daha fazla turist çekerek o bölgedeki istihdamın artırılması gerekiyor."

Türkiye'nin coğrafi konumunu iyi değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Palandöken, kış turizminde tanıtıma önem verilerek daha fazla kişiye ulaşılmasını istedi.

Palandöken, yerli ve yabancı turistlerin kış turizmine olan ilgisinin artmasının esnafı da mutlu ettiğini belirterek şunları kaydetti: