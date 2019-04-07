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TESK'ten kültür turizmi çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 07.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Dünyada eşi benzeri görülmemiş tarihi ve kültürel mirasımız var, maalesef yabancılar tarafından bilinmiyor. Bu eserlere yönelik bir tanıtım kampanyasıyla yabancı turist sayısını daha da artırabiliriz"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş tarihi ve kültürel mirasımız var, maalesef yabancılar tarafından bilinmiyor. Bu eserlere yönelik bir tanıtım kampanyasıyla yabancı turist sayısını daha da artırabiliriz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl turizmde altın yıllardan birinin yaşanacağına işaret etti.

Turist sayısındaki artışta sürekliliğinin sağlanabilmesi, turizm gelirlerinin yükseltilmesi için bazı tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Gelir, turist sayısı kadar artmıyor. Turist sayısı hızla artsa da turist başına yapılan harcama istenilen seviyelere gelmiş değil. Bunu artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, öncelikle "herşey dahil" sisteminin gözden geçirilmesini gerektiğini belirterek, "Havaalanından doğrudan otele giden turist, bulunduğu şehri hiç görmeden ülkesine dönüyor. Bu da hem turizm gelirlerinin sınırlı kalmasına hem de ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtamamamıza neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, turistlerin ilgisini çekecek çok sayıda kültürel mirasa sahip olduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş tarihi ve kültürel mirasımız var, maalesef yabancılar tarafından bilinmiyor. Bu eserlere yönelik bir tanıtım kampanyasıyla yabancı turist sayısını daha da artırabiliriz. Bunun için de havaalanlarından otellere kadar turistlerin bulunduğu her yere tanıtım broşürleri ve haritaların bulunduğu stantlar koymalıyız. Turistlere bulunduğu yerin tarihi ve kültürel değerlerini gösteren akıllı telefon uygulamaları geliştirmeli, sanal müzeler oluşturmalıyız."

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Bendevi Palandöken tesk turizm Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

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