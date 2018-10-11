FİNANS

TESK'ten maaşlar artırılsın talebi

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde alınan tedbirlerin neticelenmesi için ücretli kesimlerin maaşları artırılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde alınan tedbirlerin neticelenmesi için ücretli kesimlerin maaşları artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, piyasadaki nakit sıkışıklığının aşılması için sıcak para akışının sağlanması gerektiğini savundu.

Söz konusu sorunun aşılması için öncelikle ücretli kesimlerin rahatlatılmasının önemine değinen Palandöken, "Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde alınan tedbirlerin neticelenmesi için ücretli kesimlerin maaşları artırılmalı. Dolayısıyla bu kesimin maaşlarında bir düzenleme olursa ekonomik olarak rahatlayıp alışveriş yapabilirler. Böylece piyasada sıcak para akışı sağlanır." ifadelerini kullandı.

Palandöken, BAĞKUR emeklilerinin de enflasyona ezdirilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "BAĞKUR emeklilerinin maaşları için de yeni bir düzenleme yapılmalı. Memurlar için tanınan ek göstergede olduğu gibi bu emeklilerinin maaşları enflasyon oranında artırılmalı. Asgari ücretin bile altında kalan emekli maaşlarıyla vatandaşlarımız mağdur edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yapılan indirimlerin piyasaları rahatlatacağına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Serbest piyasaya koşullarında fiyatlar arz talep dengesine göre belirlenir. Gereksiz zamlar yapıldığında ekonomik zararın neye mal olduğu bilincinin insanlara işlenmesi gerek. Hatta bu konuda kamu spotu oluşturulmalı. Zam konusunda adil ve şeffaf bir süreç olmalı. Çünkü piyasayalar güven odaklıdır. Her dükkana ne bir tane zabıta koyabilirsiniz ne de emniyet gücü koyabilirsiniz. Yapılan gereksiz zamların ardından ahilik kültür geleneğinin ve esnafımızın önemi daha çok anlaşılmaya başladı."

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