Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan döviz kurlarının merdiven altı üreticileri tarafından fırsata çevrilmeye çalışıldığını belirterek "Ürün pahalılığından faydalanan merdiven altı üreticileri, son zamanlarda fason ürünleri piyasaya daha fazla sürmeye başladı. Sağlığımızı tehdit eden ve kayıt dışı ekonomiyi artıran merdiven altı üretime yönelik denetimler artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kozmetikten gıdaya, ayakkabıdan tekstile kadar birçok üründe döviz kuruna bağlı yapılan son zamların, dar gelirli vatandaşların alım gücünün düşmesine neden olduğuna dikkati çekti. Vatandaşlar daha ucuza ürün satın almak için arayışa girerken, merdiven altı üreticilerin de vurgun yapma peşinde olduğuna işaret eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dövize bağlı olarak özellikle ithal ürün fiyatlarının aşırı yükselmesiyle bu ürünlerin piyasadaki taklitleri arttı. Ürün pahalılığından faydalanan merdiven altı üreticileri son zamanlarda fason ürünleri piyasaya daha fazla sürmeye başladı. Sağlığımızı tehdit eden ve kayıt dışı ekonomiyi artıran merdiven altı üretime yönelik denetimler artırılmalı. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol ederek ürün karşılaştırması yapmalı."