TESK'ten mesleki eğitim vurgusu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesleki eğitimin istihdama büyük katkı sağladığını belirterek, "Ekonominin güçlenmesi, özellikle genç işsizliğin azalması için mesleki eğitimin önemi çok büyük, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ancak bu yolla mümkün." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, işsizliğin azalması, esnafın yanında çalıştıracak çırak bulması için mesleki eğitimin büyük önem taşıdığına işaret etti.

Mesleki eğitim ve nitelikli iş gücünün, uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeyle yurt dışında da istihdam imkanı bularak Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edilebilirliğini artırdığına değinen Palandöken, "Ekonominin güçlenmesi, özellikle genç işsizliğin azalması için mesleki eğitimin önemi çok büyük, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ancak bu yolla mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Son ekonomik gelişmelerde mesleki eğitimin ve yerli üretimin öneminin bir kez daha öne çıktığına dikkati çeken Palandöken, dünyayla yarışmak için mesleki eğtime daha çok önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Mesleki eğitimde ne kadar yol katedilirse kaliteli yerli üretimin de o derece artacağının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Kaliteli yerli üretimin artması, ihracatın artmasıdır. Bu da dünyayla mücadele demektir. Çünkü yerli üretimin artmasıyla ithalata olan bağımlılık azalır, ihracat artar. Nitelikli iş gücü için donanımlı mesleki eğitim, olmazsa olmazımız olmalıdır. Bu vesileyle 2018/2019 eğitim ve öğretim yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

