Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ustaların yanında meslek öğrenen çırakların "çocuk işçi" olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Çocuklarımızın mesleki eğitim alması, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yoldur." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çocuk işçiliğiyle her zaman mücadele ettiklerini bildirdi.

UNICEF ile yürüttükleri Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı ile çocuk işçiliğine karşı mücadelelerinin sürdüğüne işaret eden Palandöken, "10 ilde, bin 500 çalışan ve yöneticiye bu konuda farkındalık eğitimi verdik ve bu 10 ilde 25 çalışanı, çocuk işçiliği konusunda uzmanlaştırmak amacıyla yapılan eğitimleri de tamamladık." bilgisini verdi.

Palandöken, ustaların yanında meslek öğrenen çırakların "çocuk işçi" olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın mesleki eğitim alması, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yoldur. Esnaf ve sanatkarın yanındaki çıraklar çocuk işçi değildir, onlar ustalarının yanında meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitiminde pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız, aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini alıyorlar. Çocuklarımız bir yandan eğitimlerine devam ederken, bir yandan meslek öğreniyorlar."