FİNANS

TESK'ten "naylon poşet" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Naylon poşet yerine bez torba kullanımı özendirilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, naylon poşetlerin doğaya ciddi zarar verdiğini belirterek, "Naylon poşet yerine bez torba kullanımı özendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, plastik atıkların ve naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati çekti.

Türkiye'de gelecek yıl başından itibaren poşetlerin parayla satılması uygulamasına geçilmesinin planlandığını anımsatan Palandöken, "Bu uygulama başlamadan birçok firma parayla poşet satıp durumu fırsata çeviriyor. Gerçekten bunu doğayı korumak adına yapıyorlarsa naylon poşet yerine bez çantalar kullanılmalı ve bunlar kar amacı güdülmeden cüzi bir ücretle satılmalıdır. Vatandaşlarımız da naylon poşet alışkanlığını bırakıp, alışverişlerini file ve bez çantalarla yapmalıdır. Denizler ve ormanlar plastik şişelerle naylon çantalarla kirletilmemeli." ifadesini kullandı.

Çevre kirliliğinin tüm dünyada ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Palandöken, "Geri dönüşüme gitmesi gerekirken ormanlara, denizlere atılan plastik şişeler, naylon poşetler kirlilikle birlikte hayvanlara da çok büyük zarar veriyor." uyarısında bulundu.

Palandöken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle piknik alanlarının temiz tutulması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için geri dönüşüm şart. Çevreye en zararlı plastik türlerinden olan naylon poşeti artık kullanmayı terk etmemiz gerekir. Plastik sektörü hızlı bir büyüme ve gelişme gösteriyor. Bu yılın ilk çeyreğinde plastik mamul üretimi 3,5 milyon tona, iç pazarda tüketilen plastik mamul miktarı ise 3,2 milyon tona yükseldi. Bu sektörün gelişmesi ve büyümesi ekonomik açıdan olumlu fakat ürünlerin kullanımı aşamasında bizlere büyük görev düşüyor. Özellikle marketlerde naylon poşet alışkanlığı terk edilmeli. Naylon poşetler hem içine koyduğumuz yiyeceklere hem de çevreye zararlı. O yüzden naylon poşet yerine bez torba kullanımı özendirilmeli. Şimdiden hepimiz sağlıklı yaşam ve temiz bir çevre için file ve bez çanta kullanmaya alışmalıyız."

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Bendevi Palandöken bez çanta file naylon poşet

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