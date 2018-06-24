Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, naylon poşetlerin doğaya ciddi zarar verdiğini belirterek, "Naylon poşet yerine bez torba kullanımı özendirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, plastik atıkların ve naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zararlara dikkati çekti.

Türkiye'de gelecek yıl başından itibaren poşetlerin parayla satılması uygulamasına geçilmesinin planlandığını anımsatan Palandöken, "Bu uygulama başlamadan birçok firma parayla poşet satıp durumu fırsata çeviriyor. Gerçekten bunu doğayı korumak adına yapıyorlarsa naylon poşet yerine bez çantalar kullanılmalı ve bunlar kar amacı güdülmeden cüzi bir ücretle satılmalıdır. Vatandaşlarımız da naylon poşet alışkanlığını bırakıp, alışverişlerini file ve bez çantalarla yapmalıdır. Denizler ve ormanlar plastik şişelerle naylon çantalarla kirletilmemeli." ifadesini kullandı.

Çevre kirliliğinin tüm dünyada ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Palandöken, "Geri dönüşüme gitmesi gerekirken ormanlara, denizlere atılan plastik şişeler, naylon poşetler kirlilikle birlikte hayvanlara da çok büyük zarar veriyor." uyarısında bulundu.