"Esnaf bu durumu vergi dairesine bildirmek zorunda olduğunu bilmediği için altından kalkamayacağı cezalarla karşılaşıyor. Esnafı bu haksız cezalardan kurtarmak gerekiyor. Bu konuda gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Ticari araçların ÖTV'siz yenilenmesi teşvikinin süresi uzatılmalı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşturulmalı."

Palandöken, bu durumun bir suistimal olmadığını ve vergi kaybına yol açmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

- "Yüksek kurlar araç yenilemeye engel oldu"

Palandöken, ilgili kanun çıktıktan sonra döviz kurlarında görülen artışın ÖTV istisnasının avantajını neredeyse bütünüyle ortadan kaldırdığına dikkati çekerek, otomotiv firmalarının fiyatlara büyük oranda zam yaptığının altını çizdi.

Kurda yaşanan oynaklık nedeniyle esnafın eskisinden de kalitesiz araç almak zorunda kaldığını ifade eden Palandöken, "Bu nedenle ÖTV istisnasında sürenin uzatılması ve bu haktan çeşitli nedenlerle yararlanamayan esnafın da bu kanundan yararlanması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Sürenin uzatılabilmesi için kanunda değişiklik yapılması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Değişiklik yapılırken yaşanan sorunlar da dikkate alınmalı ve sadece tarih değil, bu sorunları da çözen değişikliklere gidilmeli. Örneğin, kanundan yararlanmaya hak kazandığı halde bu hakkını kullanmadan vefat eden esnafımızın mirasçılarının da bundan yararlanması sağlanmalı. Kanun yayımlanmadan önce aracını satan esnafımıza bir hak daha verilmeli. Kanun yayımlandıktan sonra ilgili esnaf odasına üye olan, belediyeden ruhsat alan veya vergi mükellefi olan esnaf da bu hakka sahip olmalı."

