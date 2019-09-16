FİNANS

TESK'ten özel bankalara faiz indirimi çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine ek olarak özel bankalarımız da acele edip indirime giderlerse piyasalar daha erken rahatlayacaktır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine ek olarak özel bankalarımız da acele edip indirime giderlerse piyasalar daha erken rahatlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, özel bankalara, devlet bankalarını örnek alarak faiz indirimine gitmeleri çağrısında bulundu.

Kamu bankalarının Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası kredi faiz oranlarını düşürmesinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Ticari kredilerde, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giden bankaların bugünden itibaren kullandıracakları ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15,5 aralığına indirmesi piyasalarda canlanmaya imkan sağlayacaktır. Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine ek olarak özel bankalarımız da acele edip indirime giderlerse piyasalar daha erken rahatlayacaktır."

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Bendevi Palandöken faiz indirimi tesk Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

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