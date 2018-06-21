FİNANS

TESK'ten "para üstü" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Vatandaşların küçük meblağ olarak görüp almadığı para üstleri işletmelere kar kalıyor. Vatandaşlarımız 1 kuruş dahi olsa para üstlerini almalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların küçük meblağ olarak görüp almadığı para üstlerinin işletmelere kar kaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız 1 kuruş dahi olsa para üstlerini almalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, büyük market ve markaların nakit alışverişlerde 1 liranın altında kalan para üstlerini vermediklerini ve bunun yeni bir haksız kazanç elde etme yolu olduğunu savundu.

Piyasada yeterince bozuk para olduğunu vurgulayan Palandöken, "Yılın ilk 5 ayında darphane tarafından toplam 579 milyon 856 bin adet bozuk para piyasaya sürülmesine rağmen işletmelerin müşterilere bozuk para üstü vermemesi düşündürücü. Ekonomide gelinen bugünkü noktada vatandaşlarımız 1 kuruş dahi olsa para üstlerini almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşların küçük meblağ olarak görüp almadığı para üstlerinin işletmelere kar kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Vatandaş, 1, 5, 10, 25 kuruş gibi küçük paralara tenezzül etmeyince bu durum işletmelerin işine geliyor. Az para algısı yaratılmasını etiketler üzerinde de oldukça sık görüyoruz. Etiketin üzerine 39,90 veya 39,99 yazıp ucuz algısı yaratılıyor ama kasada nakit ödemelerde ne 10 kuruş ne de 1 kuruş veriliyor. Para üstünü tam almak için kredi kartı ile ödeme yapmak gerekiyor, bu sefer de vatandaş kredi kartlarına yüklenip borçlarla uğraşıyor. Bu yüzden kaç kuruş olursa olsun vatandaş para üstünü mutlaka almalı. Bu bizim en doğal ve yasal hakkımızdır. Esnafımız sakızla dahi olsa para üstünü mutlaka verir. Haksız kazanç sağlayan işletmelere geçit verilmemeli."

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
TÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsünTÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsün
TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken para üstü tesk

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

E-Devlet’ten yeni bir hizmet daha! İcra Dosyası Sorgulama

E-Devlet’ten yeni bir hizmet daha! İcra Dosyası Sorgulama

Başbakan Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsün

TÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsün

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.