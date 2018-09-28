TESK'ten Perakende Ticaret Yönetmeliği'ndeki değişikliğe destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin küçük esnafın ve üreticinin haksız rekabete karşı korunması için önem taşıdığını belirterek, "Yönetmelikte yapılan değişiklik sayesinde fiyatı tarifeyle belirlenen ürünlerde esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak. Zincir marketlerin çok ucuz mal tedariki önlenip yüksek kar marjları azaltılacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küçük esnafın ve üreticinin haksız rekabete karşı korunması için Ticaret Bakanlığınca önemli bir adım atıldığına işaret eden Palandöken, "Ticaret Bakanlığının Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliği esnaf ve sanatkar camiası adına olumlu buluyoruz. Bu yönetmelik değişikliği sayesinde fiyatı tarifeyle belirlenen ürünlerde esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak. Zincir marketlerin çok ucuz mal tedariki önlenip yüksek kar marjları azaltılacak." değerlendirmesinde bulundu.