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TESK'ten Perakende Ticaret Yönetmeliği'ndeki değişikliğe destek

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "(Perakende Ticaret Yönetmeliği) Yönetmelikte yapılan değişiklik sayesinde fiyatı tarifeyle belirlenen ürünlerde esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak. Zincir marketlerin çok ucuz mal tedariki önlenip yüksek kar marjları azaltılacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin küçük esnafın ve üreticinin haksız rekabete karşı korunması için önem taşıdığını belirterek, "Yönetmelikte yapılan değişiklik sayesinde fiyatı tarifeyle belirlenen ürünlerde esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak. Zincir marketlerin çok ucuz mal tedariki önlenip yüksek kar marjları azaltılacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küçük esnafın ve üreticinin haksız rekabete karşı korunması için Ticaret Bakanlığınca önemli bir adım atıldığına işaret eden Palandöken, "Ticaret Bakanlığının Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliği esnaf ve sanatkar camiası adına olumlu buluyoruz. Bu yönetmelik değişikliği sayesinde fiyatı tarifeyle belirlenen ürünlerde esnafımız haksız rekabete karşı korunmuş olacak. Zincir marketlerin çok ucuz mal tedariki önlenip yüksek kar marjları azaltılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle meslek odalarınca fiyatları tarifeye bağlanan malları satan büyük ve zincir mağazaların bayi işletmeleri ve özel yetkili işletmelerin üreticiye ve tedarikçiye tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az ödeme yapamayacağına dikkati çekerek, bu sayede büyük ölçekli işletmelerin piyasadaki hakim pozisyonlarını küçük ticari işletmeler ve esnafın aleyhine kullanmasının önüne geçileceğini vurguladı.

Değişiklikle esnaf ve sanatkarların ürünlerinin piyasa değerinin altında satılamayacağının altını çizen Palandöken, "Küçük esnaf haksız rekabet karşısında korunmuş olacak. Fiyatları meslek odaları tarafından belirlenen ürünlerin piyasadaki fiyat farkı fazla olmayacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, sistemin sağlıklı işleyebilmesi için denetim mekanizmasının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle indirim marketlerinin kendi markasıyla sattıkları ürünlerin çok ucuza mal edilip yüksek kar marjlarıyla satılmasının önüne geçilecek. Zincir marketlerin ve indirim marketlerinin ödemeleri düzenli olarak denetlenmeli."

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Perakende Ticaret Yönetmeliği TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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