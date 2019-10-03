Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ekonomiye katkısının yadsınamaz olduğunu belirterek, "Esnafa en çok zarar veren kuralsız açılan AVM ve zincir marketler. Artık bu kuralsız açılışlara bir son verilmeli. Perakende Yasası tekrar düzenlenerek esnafımız korunmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, zincir marketler ve AVM'lerin esnafa zarar verdiğine dikkati çekti.

Zincir marketlerin haksız rekabetin en büyük örneklerinden biri olduğuna işaret eden Palandöken, "Adım başı yan yana her sokağa açılan zincir marketlerin sayıları 36 binin üzerine çıktı. Satmadıkları hiçbir ürün yok. Zincirlerin açıldığı her bölgede esnafımız kendini geçindiremeyecek duruma düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yüksek kiralar ve aidatlar nedeniyle esnafın AVM içinde barınmasının mümkün olmadığını ve bu sebeple müşterisinin azaldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir yandan AVM açılırken bir yandan da kapananlar var. Bunlar da milli servetin heba olmasına neden oluyor. AVM'ler sıkça indirim kampanyasına giriyorlar. Bu kampanyalar zaten yükseltilmiş fiyatların normale indirilmesiyle oluyor. Kampanyalarla birlikte çalışanlar da hedef baskısıyla satış yapmaları konusunda 'mobbing'e uğruyorlar."

AVM'lerin açılışlarına kural getirilerek, Avrupa'daki örneklerde olduğu gibi haftada bir gün tatil edilmelerini ve açılış-kapanış saatlerinin daraltılmasını isteyen Palandöken, "Esnafların ekonomiye katkısı yadsınamaz. AVM ve zincir marketlerin kuralsız açılışlarına bir son verilmeli. Perakende Yasası tekrar düzenlenerek esnafımız korunmalı." ifadelerini kullandı.

