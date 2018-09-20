FİNANS

TESK'ten "pos cihazı komisyonları düşürülsün" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 10:14 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "POS cihazı komisyon oranlarını fahiş şekilde artıran bankalar var ve esnaf artık bu yükün altından kalkamıyor. POS cihazı kullanımı ve komisyonları düşürülmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "POS cihazı komisyon oranlarını fahiş şekilde artıran bankalar var ve esnaf artık bu yükün altından kalkamıyor. POS cihazı kullanımı ve komisyonları düşürülmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, POS cihazı komisyonlarıyla ilgili yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların çok yüksek kar oranlarına sahip olmadığını belirtti.

TESK Başkanı Palandöken, şunları kaydetti:

"Zaten az olan esnafın gelirine bir de bankalar ortak oluyor. POS cihazı komisyon oranlarını fahiş şekilde artıran bankalar var ve esnaf artık bu yükün altından kalkamıyor. POS cihazı kullanımı ve komisyonları düşürülmeli. Sadece POS değil birçok kalemde ekonomik dalgalanmayı bahane ederek işlem ücreti, POS cihazının yazılımı bakımı vb gibi adlar altında kesintiler yapılıyor."

Palandöken, esnafın gelirinin yüzde 10'unun bankalara gittiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Paranın, POS cihazından çekildiği andan itibaren esnafın kasasına girme süresi ne kadar az olursa komisyon oranı o kadar yüksek alınıyor. Ertesi gün parasını almak isteyen esnaf da bu oranların altında eziliyor. Öyle ki 1 ay öncesine kadar 1,10 ile 1,30 olan POS cihazlarından alınan komisyon oranları son bir ayda yüzde 2'ye çıkarıldı. Esnaf bu gidişat devam ederse cihazları kaldırıp sadece nakit çalışmak zorunda kalacak. Bu durum zamanla hem halkı hem de esnafımızı mağdur edecektir."

Yüksek kredi faizlerine de değinen Palandöken, kredi faizlerinin yüzde 4'ü geçtiğini, yüksek kredi faizleri ve komisyon oranlarından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

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POS cihazları TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

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