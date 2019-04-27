FİNANS

TESK'ten "ramazan fırsatçıları" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ramazan ayında gıda fiyatlarının düşeceği beklentisindeyiz. Bu da esnafın ve piyasaların canlanacağı anlamına geliyor ancak piyasadaki bu talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazanda gıda fiyatlarının düşmesi beklentisinde olduklarını belirterek, "Bu da esnafın ve piyasaların canlanması anlamına geliyor ancak piyasadaki bu talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, İslam aleminin heyecanla beklediği ramazan ayı için esnaf ve sanatkarların hazır olduğunu bildirdi.

Ramazanın bolluk ve bereket getirerek piyasaları hareketlendirmesini umut ettiklerini vurgulayan Palandöken, iftar sofralarının her keseye göre donatıldığı bu ay için esnafın gün saydığını kaydetti.

Palandöken, "Başta bakkal, manav, kasap, fırıncı, lokantacı ve kuru yemişçi olmak üzere gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafımız, ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Esnafımızda her keseye uygun ürünler ve yardım paketleri mevcut. Fırsatçılara kimse aldanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayına doğru piyasaların yavaş yavaş hareketlenmeye başladığına dikkati çeken Palandöken, bu ay öncesi sofraların vazgeçilmez gıda ürünlerinin de raflarda yerini aldığını belirtti.

- "Gıda paketlerindeki ürünler iyi kontrol edilmeli"

Palandöken, esnaf ve sanatkarların, durgun geçen günlerin ardından ramazanın bereketiyle canlanacağını ve yüzlerinin güleceğini ifade ederek, bu ayda özellikle et, şarküteri, unlu mamuller, bakliyat, meyve ve sebze tüketiminin arttığını, hazırlanan yardım paketleri sayesinde yardıma muhtaçlar sevindirilirken, alışverişlerin de piyasayı hareketlendirdiğini hatırlattı.

Paketlere konulan gıdaların son kullanım tarihine ve ürün kalitesine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Hayır işi yaparken insanların sağlıklarını olumsuz etkilememek için paketler kontrol edilmeli." uyarısında bulundu.

Palandöken, vatandaşların ramazanda fiyatları da iyi takip etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlar olarak mevsimsel etkilerin olumlu olacağı ve ramazanda gıda fiyatlarının düşeceği beklentisindeyiz. Bu da esnafın ve piyasaların canlanacağı anlamına geliyor ancak piyasadaki bu talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunmalı. Özellikle ramazanda yoğun talep gören bazı ürünlerin piyasada yeteri kadar bulunmadığını öne sürerek, fiyatları artırmak isteyebilirler. Vatandaşlarımız bu spekülasyonlara kesinlikle kulak asmamalı, piyasayı kontrol etmeli, fiyatların takibini iyi yapmalı. Ramazan alışverişleri bilinir ve güvenilir esnaftan yapılmalı, mahalle esnafına güvenilmeli. Vatandaşlarımız dilediği ürünü esnafımızdan gönül rahatlığıyla satın alabilir."

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Bendevi Palandöken gıda fiyatları tesk

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