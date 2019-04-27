Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazanda gıda fiyatlarının düşmesi beklentisinde olduklarını belirterek, "Bu da esnafın ve piyasaların canlanması anlamına geliyor ancak piyasadaki bu talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, İslam aleminin heyecanla beklediği ramazan ayı için esnaf ve sanatkarların hazır olduğunu bildirdi.

Ramazanın bolluk ve bereket getirerek piyasaları hareketlendirmesini umut ettiklerini vurgulayan Palandöken, iftar sofralarının her keseye göre donatıldığı bu ay için esnafın gün saydığını kaydetti.

Palandöken, "Başta bakkal, manav, kasap, fırıncı, lokantacı ve kuru yemişçi olmak üzere gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafımız, ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Esnafımızda her keseye uygun ürünler ve yardım paketleri mevcut. Fırsatçılara kimse aldanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayına doğru piyasaların yavaş yavaş hareketlenmeye başladığına dikkati çeken Palandöken, bu ay öncesi sofraların vazgeçilmez gıda ürünlerinin de raflarda yerini aldığını belirtti.