FİNANS

TESK'ten "sahte kasap" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kurban Bayramı'nda sahte kasaplara dikkat edilmeli. Vatandaşlarımız, kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nda sahte kasaplara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlardan kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmelerini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, belediyelerin, vatandaşlar için uygun kurban kesim yerleri tahsis etmesi gerektiğini belirtti.

Yanlış kesim teknikleriyle her yıl 20 milyon lira değerindeki derinin ziyan olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Doğru olmayan kesme şekilleri ile hayvanın derisi, kemiği, eti ziyan oluyor. Zamanında tuzlama yapılması gereken deri, 2-3 saat içinde ilgili yerlere ulaştırılmalı. Her yıl ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayan derilerin yüzde 40'ı bu nedenlerle israf ediliyor. Deri sanayimizin, her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş ham deriye ihtiyacı olduğunu unutmayalım ve daha bilinçli kesim yapmaya özen gösterelim."

Bayramda "sahte kasap"lara da dikkat edilmesini isteyen Palandöken, "Vatandaşlarımız, kurbanını oda kaydı olan, vergisini veren kasaplara emanet etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel yönetimlerin kurban kesim hizmetlerini iyileştirmesi gerektiğine değinen Palandöken, hijyene, süreklilik ve hızlılığa daha çok önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

PARTNERMarkette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?Markette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?
Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TLKivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL
Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldıTatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken kurban sahte kasap tesk

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Ulaştırma ve Altyapu Bakanı Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapu Bakanı Turhan: Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek

Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

İşverenlere 7 milyar liralık destek!

İşverenlere 7 milyar liralık destek!

Türk turizminin ünlü oteli el değiştirdi!

Türk turizminin ünlü oteli el değiştirdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Kivinin üreticiden çıkış fiyatı 4 TL

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

İnciri yağmur vurdu

İnciri yağmur vurdu

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

'En ucuz kurbanlıklar Adana'da'

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

SGK Uzmanı: İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

Türkiye, Blockchain’de dünyaya öncü olmayı hedefliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.