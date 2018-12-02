FİNANS

TESK'ten "servis araçlarında yaş sınırı kaldırılsın" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Okul servis aracı olarak kullanılan taşıtların yaş sınırı esnetilmeli ve 12 yaşından büyük olmama şartı kaldırılmalı. Söz konusu yaş sınırı, 20'ye çıkarılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servis aracı olarak kullanılan taşıtlara uygulanan yaş sınırının esnetilmesi gerektiğini belirterek, "12 yaşından büyük olmama şartı kaldırılmalı. Söz konusu yaş sınırı, 20'ye çıkarılmalı." görüşünü savundu.

Palandöken yazılı açıklamasında, okul taşıtlarının her yıl düzenli bakıma girip muayeneden geçirildiğini anımsattı.

Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'ndeki "okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşlarının 12'den büyük olmayacağı" maddesinin esnetilmesi gerektiğini belirten Palandöken, söz konusu yaş sınırının 20'ye çıkarılmasını istedi.

Palandöken, bu durumun hem taşımacı esnafı mağdur ettiğini hem de kamu kaynaklarının israf edilmesine yol açtığını vurgulayarak, "Her yıl düzenli olarak periyodik bakımlarının yapılması bu araçların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Çünkü AB uyum sürecinde yapılan düzenlemelerle okul servis araçlarının TÜV standardı olan fenni muayeneleri düzenli olarak yapılıyor. Bu standardın uygulandığı ülkelerde okul servis araçlarında yaş sınırı yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Bendevi Palandöken okul servis aracı servis araçlarında yaş sınırı tesk

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