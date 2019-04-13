FİNANS

TESK'ten "SGK primleri düşürülsün" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 12:34 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "İşsizliği azaltmak için SGK primleri düşürülmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliği azaltmak için sigorta primlerinin düşürülmesi önerisinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, sigorta primlerinde işverene kolaylık sağlanırsa, bu durumun doğrudan ekonomiye ve istihdama etki edeceğini ifade etti.

İşsizliği azaltmak için SGK primlerinin düşürülmesini isteyen Palandöken, "Sigorta primleri düşerse esnaf hem yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder hem de ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz. Yeni eleman alınması ise istihdama destek sağlar ve işsizliği azaltır. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK'nın sigorta primlerinden elde ettiği tahsilat düşmeyeceği gibi artış gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bendevi Palandöken prim SGK tesk

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