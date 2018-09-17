TESK'ten sicil affı talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomideki dalgalanmaların azaltılabilmesi için esnaf ve sanatkara en çok bugünlerde finansman desteği sağlanmalı. TBMM açılır açılmaz bankaların zorunlu uygulayacakları etkin bir sicil affı getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların, ekonominin dalgalandığını dönemlerde istikrar sağlayıcı görev üstlendiğine dikkati çekti.

Esnafın krediye erişimini zorlaştığının altını çizen Palandöken, "Birçok banka, özellikle de özel bankalar, geçmiş dönemlerde kredi taksitlerini ya da kredi kartı borcu ödemesini bir gün aksatanları bile kara listeye alıyor. En son 2017'de çıkarılan sicil affı bankalar tarafından uygulanmadığı gibi, bugün hiçbir yere bir kuruş dahi borcu olmayan esnafa geçmiş yıllardaki ödemelerini aksattı diye kredi verilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Esnaf ve sanatkarımızın geleceği bankaların insafına bırakılmamalı. Ekonomideki dalgalanmaların azaltılabilmesi için esnaf ve sanatkara en çok bugünlerde finansman desteği sağlanmalı. TBMM açılır açılmaz bankaların zorunlu uygulayacakları etkin bir sicil affı getirilmeli." ifadelerini kullandı.

