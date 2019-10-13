FİNANS

TESK'ten "sınırdaki esnafın borçları ertelensin" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2019 18:26 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı" - "İş yapamayan esnaf ve sanatkarımızın piyasaya olan çek ve senet borçları ile birlikte kredi borçlarının yanı sıra sosyal güvenlik borçları ve vergi borçları mutlaka ertelenmelidir"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarların borçlarının ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay il ve ilçelerinde çok sayıda esnaf ve sanatkarın iş yerlerini güvenlik nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını belirtti.

Söz konusu esnaf ve sanatkarın bölgede maddi zorluklar çektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın borçları ertelenerek sicilleri bozulmamalı. İş yapamayan esnaf ve sanatkarımızın piyasaya olan çek ve senet borçları ile birlikte kredi borçlarının yanı sıra sosyal güvenlik borçları ve vergi borçları mutlaka ertelenmelidir."

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Barış Pınarı Harekatı esnaf TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

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