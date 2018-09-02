TESK'ten stokçulukla mücadeleye destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, stokçuluğun önlenmesine yönelik tedbirleri desteklediklerini belirtti.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, birçok ürün ve gıdada stokçuluk yapanların ekonomiye zarar verdiğini ifade etti.
"Ekonomimizin en büyük kan emicileri, artık neredeyse her üründe stok yapan stokçulardır" değerlendirmesinde bulunan Palandöken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bu konudaki denetimlerin artırılacağı yönündeki açıklamasını desteklediklerini belirtti. Palandöken, şunları kaydetti:
"Stokçular her dalgalanmada olduğu gibi yine krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. İlaçtan buğdaya kadar her türlü üründe stok yaparak piyasalarda o ürünün azalmasını sağlayıp fiyatının yükselmesine neden oluyorlar. Dolayısıyla ekonomik anlamda vatandaşın üzerinde de bir baskı ve gerilim yaşanıyor. Bu duruma engel olmak için Ticaret Bakanımız denetimlerin artırılacağını açıkladı. Piyasada fiyat oluşumunu bozanlar anlık takip edilecek. Bu tedbirin caydırıcı olmasını ve stokçuların bir an önce azalmasını umuyoruz.
Stokçularla baş etmenin kalıcı yolu yerli üretimdir. Yerli üretimi, yerli üretimin ihracatını artırmak stokçulara darbe vurur. Aynı zamanda yerli ve milli olmak ekonomimiz için en büyük dayanaktır. Denetimlerle birlikte yerli üretimi de artırarak bu spekülatörlerden ekonomimizi, esnafımızı ve vatandaşımızı bir an önce kurtarmalıyız. Stokçuluk yapanlara tanık olanlar da bu kişileri yetkililere mutlaka bildirmeli."
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