FİNANS

TESK'ten tasarruf çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ülkemizin ve ticari hayatın, döviz kurlarının ani artış ve düşüşlerinden en az etkilenmesi için tasarruf yapmamız şart"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin ve ticari hayatın, döviz kurlarının ani artış ve düşüşlerinden en az etkilenmesi için tasarruf yapmamız şart." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, döviz kurlarında hareketliliğin etkisini azaltmak için tasarruf yapmanın önemine değindi.

Türkiye'nin döviz üzerinden oynanan oyunun da altından kalkacağını vurgulayan Palandöken, "Ülkemiz 2023 hedeflerine hızla koşarken döviz kurlarında ani artış ve düşüşler yaşanıyor. Biz de tüm zorlukları aşacak kadar güçlü bir ülkeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, alınacak birtakım tedbirlerle ortaya çıkan gelişmelerin etkilerinin en aza indirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve ticari hayatın, döviz kurlarının ani artış ve düşüşlerinden en az etkilenmesi için tasarruf yapmamız şart. Özellikle kişisel araçlar yerine toplu taşımanın kullanılması, evlerimizde elektrik, su gibi temel ihtiyaçları minimum düzeyde kullanmak gibi tasarruf şekillerini alışkanlık haline getirmeliyiz. Bugün tasarruf yapmak milli bir görevdir. Her görüşten vatandaşımız elini taşın altına koymalıdır."

Özellikle teknolojik aletlerde tasarruf yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Hepimizin cebinde bulunan cep telefonlarında, teknolojik aletlerde, her şeyde yurt dışına bağlıyız. Bu ürünler dövize bağlı olduğu için en çok bunlarda tasarruflu davranmak milli bir görevdir. Teknolojik ürünler bozulmadığı sürece tamir edilebilir. Yalnızca üst modeli çıktığı için sürekli değişim büyük bir israftır. İsrafın her türlüsünden kaçınmayı, dinimizin de buyurduğu gibi haram kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Bendevi Palandöken döviz tasarruf tesk

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